Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması zulümdür

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmit’te eşi tarafından öldürülen din görevlisi Özlem Gön Güneş'e ilişkin, “Her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması zulümdür; İslam’la ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır” dedi.