Dilek İmamoğlu: Ekonomi zaten çok kötü, ama en fazla içimi dağlayan çocuklarımızın eğitimi ve ülkedeki kadın sorunları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, "Ekonomi zaten çok kötü ama benim içimi en fazla dağlayan çocuklarımızın eğitimi ve ülkedeki kadın sorunları" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çektikleri bir videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşarak kadın ve çocukların sorunlarında yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos vesilesiyle hazır dışarı çıkmışken, biraz da iki program arası vakit bulmuşken birbirimize biraz vakit ayıralım, bir şeyler yedik şimdi de çayımızı yudumlarken İstanbul'un güzel atmosferinde birbirimize vakit ayıralım istedik. Bazen Dilek'le dert ediyoruz o bana çocukları, kadınları soruyor sıklıkla. Eğitimi soruyor çok sıklıkla. Eğitimi çok dert ediyor ve çoğu zaman hele şu son 1 ayda gençlerle ilgili yoğun talepleri var. Ne olacak bu gençlerin hali ya da ne olacak bu gençlerin sınavları, sınav maratonları diye... Dolayısıyla aslında herkesi ilgilendiren, çocukları, gençleri ilgilendiren her konuyu biz konuşuyoruz. Tabii bunda Dilek'in de duyarlılığı var. Benim de işimin gereği var."

Dilek İmamoğlu da şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların özgür olduğu bir ortamda çocuklar da bir o kadar özgür oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Aslında bu bir gerçek. Bunu hiç kimse inkar edemez. Özellikle geleceğini düşünen toplumlar bunu ön plana almak zorunda. Kadınlar konusunda çok hassasım. Ayrım yapmak aslında değili pozitif ayrımcılığa karşıyım. Ben kendimi daha özgür, daha medeni belki şu anda yaşadığımız bir sürü sıkıntının aşılmış olduğu bir yerde görmek istiyorum. "Dolayısıyla çocuklarımı ve bütün ülkemi aynı yerde görmek istiyorum. Elimiz kolumuz bağlı pandemide ama beni en çok üzen şey, bu elimiz kolumuz bağlı olayında biraz daha abartıyor gibiyiz. Çözüm bulma konusunda hiçbir atılımımız yok. Geleceğe yönelik endişelerim var. Ekonomi zaten çok kötü ama benim içimi en fazla dağlayan çocuklarımızın eğitimi ve ülkedeki kadın sorunları."