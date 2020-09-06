Koronavirüsü yenen avukat: Temas ettiğim bazı kişiler 'Benim adımı verme' dedi

Koronavirüsü atlatanlardan biri olan Ceren Koçak, hastalığı kaptığını bilmediği dönemde temas ettiği kişilere bu durumu haber verdiğinde olumsuz bir tepkiyle karşılaştığını anlattı. Koçak'a göre hastalığın yayılmasının sebeplerinden biri de temaslı kişilerin 'Aman kimse duymasın' düşüncesi.

Eskişehir'de 29 yaşındaki avukat Ceren Koçak, babasının rahatsızlanması üzerine gittikleri hastanede ailece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduklarını öğrendi.

Hastalığı herhangi bir belirti olamadan atlattığını belirten Koçak, "Testim açıklanır açıklanmaz herkesi aradım. Hasta olduğumu bilmediğim dönemde temas ettiğim, görüştüğüm kişilerden bazıları 'Benim ismimi söyleme, bu sene tatilim yarım kalmasın', 'Benim ismimi söyleme, işlerim var. Şu an dükkanı kapatamam' dediler. Bu bilinç düzeyi çok fazla yok yani, bu da biraz yayılmaya sebebiyet veriyor." dedi.

Koçak şunları söyledi: