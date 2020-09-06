Koronavirüsü yenen avukat: Temas ettiğim bazı kişiler 'Benim adımı verme' dedi

Koronavirüsü atlatanlardan biri olan Ceren Koçak, hastalığı kaptığını bilmediği dönemde temas ettiği kişilere bu durumu haber verdiğinde olumsuz bir tepkiyle karşılaştığını anlattı. Koçak'a göre hastalığın yayılmasının sebeplerinden biri de temaslı kişilerin 'Aman kimse duymasın' düşüncesi.
Eskişehir'de 29 yaşındaki avukat Ceren Koçak, babasının rahatsızlanması üzerine gittikleri hastanede ailece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduklarını öğrendi.
Hastalığı herhangi bir belirti olamadan atlattığını belirten Koçak, "Testim açıklanır açıklanmaz herkesi aradım. Hasta olduğumu bilmediğim dönemde temas ettiğim, görüştüğüm kişilerden bazıları 'Benim ismimi söyleme, bu sene tatilim yarım kalmasın', 'Benim ismimi söyleme, işlerim var. Şu an dükkanı kapatamam' dediler. Bu bilinç düzeyi çok fazla yok yani, bu da biraz yayılmaya sebebiyet veriyor." dedi.
Çok hastalık belirtim yoktu. Normalde ben grip hastalığını bile çok ağır geçiririm ama grip kadar bile belirtim yoktu. Ateşim hiçbir zaman tedavi gördüğüm süre boyunca 36 dereceyi geçmedi, hiç öksürüğüm olmadı. Hastalığı geçiren bazı arkadaşlarıma sordum, inanılmaz kas ağrıları olanlar, bacaklarında ve sırtlarında ağrılar olanlar vardı. Bende öyle bir şey de hiç olmadı. Annemde ve abimde de bu tarz bir şey olmadı. Bizde hastalığı en ağır geçiren babamdı, o da ayakta geçirdi hastalığı. Sadece onda öksürük vardı, sonrasında zatürreye çevirdi ve hastaneden çıktıktan sonra antibiyotik tedavisine devam etti.
Babamın testinden sonra bizi aradılar, "babanızda Kovid-19 pozitif çıktı" dediler. Biz aynı evde 4 gün babamla birlikte kaldık, hastalığın eve kimin getirdiği de belli değil. "Biz de test yaptıralım" dedim. Evde zaten 4 kişi kalıyoruz, abim var, annem var ve ben varım. Biz de gittik hastaneye ve bize de yaptılar o gün test. Akşamüstü doktor aradı, "Sizin de testiniz pozitif çıktı, gelip yatışınızı yapmamız gerekli" dedi. Ben babamı hastaneye götürdüğüm gün duruşmaya girdim. Sadece hafif bir baş ağrısı vardı ama sürekli maske takmaktan dolayı oksijen alamadığımız için de başımızda bir ağrı olabiliyor. Mesleğimiz çok stresli, normalde insanlar zaten gündelik hayatlarında baş ağrısını çok çekiyorlar. Normal olarak bir ağrı kesici aldım. Tedavi gördüğüm süre boyunca ateşim hiçbir zaman 36 dereceyi geçmedi, hiç öksürüğüm olmadı mesela.
Sağlık emekçileri o kadar değerliler ki, hepsi de çok güler yüzlüydü. Hiçbirinden "Bunlar vebalı, bunlardan kaçalım" gibi bir şey hissetmedim. Bunu hastanede hissetmiyorsun, doktorlardan hissetmiyorsun ama dışarıdaki insanlar tarafından böyle bir yere konuluyorsunuz. Bizim zaten hiç kimsenin sağlığını tehlikeye atmak gibi bir amacımız yok, zaten ben testim açıklanır açıklanmaz herkesi aradım.
Bazı insanlar, hasta olduğumu bilmediğim dönemde onlara temas ettiğim, görüştüğüm halde "Benim ismimi söyleme, bu sene tatilim yarım kalmasın", "Benim ismimi söyleme işlerim var. Şu an dükkanı kapatamam" dediler. Bu bilinç düzeyi de çok fazla yok yani bu da biraz yayılmaya sebebiyet veriyor. Orada sizin düşündüğünüz sadece kendi sağlığınız değil. O insanlardaki düşünce "Aman kimse duymasın." Bu utanılacak bir şey değil, hepimizin hasta olma ihtimali var ve en önemlisi de Kovid-19 pozitif bir hastayı aradığınızda "Seninle biz görüşmüş müydük? Hastalığı nasıl kaptın? Dikkat etmedin mi?" gibi yargılayıcı tavırlara girmemeleri. Çünkü o insan kendisini zaten inanılmaz derecede suçlu hissediyor.
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