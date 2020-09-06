AK Partili Kurtulmuş'tan AB Konseyi Başkanı Michel'e tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in açıklamalarına ilişkin, "Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir."

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Türkiye’ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş.

Michel gibilerine hatırlatırız; hadlerini bilsinler.

Türkiye ne sopa ile korkutulacak, ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) September 6, 2020

Ay sonundaki liderler zirvesinde Türkiye'ye karşı havuç-sopa yaklaşımıyla ilgili karar alınacağını söyleyen Michel, Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmek için çok taraflı konferans düzenlenmesi önerisinde bulunmuştu.