AK Partili Kurtulmuş'tan AB Konseyi Başkanı Michel'e tepki

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir."
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Türkiye’ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) September 6, 2020
Michel gibilerine hatırlatırız; hadlerini bilsinler.
Türkiye ne sopa ile korkutulacak, ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir.
Ay sonundaki liderler zirvesinde Türkiye'ye karşı havuç-sopa yaklaşımıyla ilgili karar alınacağını söyleyen Michel, Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmek için çok taraflı konferans düzenlenmesi önerisinde bulunmuştu.
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