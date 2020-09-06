Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa’daki bir ders kitabında, 'PKK propagandası' yönünde ifadelere yer verildiğini belirterek, "Fransa’nın yürüttüğü resmi politikanın bir sonucu olan bu terör propagandasının, başkanlık saraylarında terör örgütünün sözde temsilcilerini ağırlayanlardan alınan cesaretle yapıldığı aşikardır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Fransa’da liselerde okutulmak üzere bir yayınevi tarafından hazırlandığı anlaşılan ders kitabında, Kürtlerle ilgili kısımda 'PKK terör örgütünün bölücü ideolojisi doğrultusunda ifadelere yer verildiğinin' görüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa’nın yürüttüğü resmi politikanın bir sonucu olan bu terör propagandasının, başkanlık saraylarında terör örgütünün sözde temsilcilerini ağırlayanlardan alınan cesaretle yapıldığı aşikardır. Fransa’nın, dış politika tercihlerini hemen her konuda Türkiye karşıtlığı üzerine inşa etmesi ve bu yapılırken, tarihi gerçekler ile hukukun çarpıtılmasına teşebbüs edilmesi endişe vericidir. Fransız makamları, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz terörle mücadele harekatlarımızı işgal girişimi olarak nitelemişlerdi. Bu asılsız ithamların arkasında, terör devleti kurma planlarına Barış Pınarı Harekatımızla vurduğumuz darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığı yatmaktadır."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Fransa'da 'PKK propagandası yapılan' tarih kitabına tepki: Başkanlık saraylarında terör örgütünün sözde temsilcilerini ağırlayanlardan alınan cesaretle yapıldığı aşikarhttps://t.co/VunsUDtb38 pic.twitter.com/1XCUKu4IPD — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 6, 2020

Aksoy, şunları kaydetti:

"Fransa’nın Türkiye’nin ulusal güvenliğine karşı hayati bir tehdit oluşturan terör örgütüne destek olma ve PKK/YPG ile Suriyeli Kürtleri bir tutma hatasında ısrar etmesine ilişkin geçmişte yaptığımız açıklamalardaki görüşler ve uyarılar geçerliliğini korumaktadır. Muhteris siyasetçi ve yöneticilerin gelecek nesilleri nefretle zehirleyerek sorumsuzluklarını daha da derinleştirmeleri insanlık adına endişe vericidir. İdeolojik dogmaların ve siyasi menfaatlerin ders kitaplarında bu denli çarpıtılarak sunulması gelecek kuşaklar için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Eğitim alanındaki bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz."

Söz konusu kitapta "Devleti olmayan ulus: Kürtler" başlıklı bölümde "Kürtler dünyada devleti olmayan en büyük ulus" ifadesi yer alıyor. Kitapta PKK'nın geçmişi ile ilgili kronolojik bilgiler kullanılıyor ayrıca Peşmerge hakkında bilgiler de bulunuyor. Kitapta YPG bayrakları ve silahlı üniformalı YPG mensuplarının fotoğrafı da yer alıyor.

Bunların dışında kitapta Le Monde gazetesinin "Suriye Kürdistanı'nın sonu" başlıklı ve 21 Ekim 2019 tarihli haberi de kullanılıyor.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl ekimde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın "Kürtleri hedef aldığı" iddia ediliyor.