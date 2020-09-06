Nikah sonrası evlendirme dairesinin bahçesinde maskesiz halay çektiler

İçişleri Bakanlığı tarafından Kovid-19’a yönelik tedbirleri içeren genelge kapsamında 81 ilde düğünler yasaklanırken, nikahların bir saat içinde tamamlanması kararı alınmıştı.
Bu kararın ardından birçok düğün iptal edilirken, nikahlar devam ediyor.
Bahçelievler Evlendirme Dairesi’nde ise bir çiftin nikâhının kıyılmasının ardından, bir topluluk evlendirme dairesinin bahçesinde müzik eşliğinde halay çekti.
Nikah sonrası evlendirme dairesinin bahçesinde maskesiz halay çektilerhttps://t.co/IyLTLvPTJp pic.twitter.com/9wsTpDTVKE— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 6, 2020
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