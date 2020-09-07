Diyarbakır'da park halindeki zabıta servis aracı yakıldı

Bağlar Belediyesi'ne ait zabıta servis aracı Körhat Mahallesi'nde park halindeyken kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateşe verildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekipleri, herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Belediyenin halkla bütünleşerek ilçenin her karışına hizmet götürmesini içine sindiremeyen karanlık odakların gözdağı vermek istediğini, ancak hiçbir şekilde bu tür saldırılara boyun eğmeyeceklerini belirtti.