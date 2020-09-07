Hatay'daki yangına 'karşı ateş' tekniği ile müdahale ediliyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangınına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediliyor.

Antakya'ya bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında devam eden söndürme çalışmalarında, ekiplerin yangının önündeki yanıcı maddeleri azaltmak veya tamamen yok etmek amacıyla 'karşı ateş' tekniğini de kullanarak alevleri kontrol altına almaya çalıştığı öğrenildi.

​Akşam saatlerinde Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından yangın alanlarında incelemelerini sürdürüyor.

Önceki gün öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını 2 defa kontrol altına alınmasına rağmen rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle tekrar alevlendi.