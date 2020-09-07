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    ÖTV oranlarının değişmesinin ardından ikinci el oto fiyatları tekrar yükselişe geçti. Fiyatları gören bir vatandaş, 2 aydır araç baktığını belirterek, Fiyatlar yüksek, başımız döndü dedi.

    Sıfır araçlarda ÖTV zamları nedeniyle ikinci el fiyatları yükseldi: Bir haftada yüzde 8 arttı

    © İHA / ABDULLAH ÇİBİR - FATİH ÇAPKIN
    Türkiye
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    Sıfır araçta ÖTV zammı lüks araç satışlarında sipariş iptallerine neden olurken, bir haftada ikinci el araç piyasasındaki fiyatlar da yüzde 8 oranında arttı.

    İkinci el piyasasında kur farkı ve ÖTV zamlarının fiyatlara doğrudan yansıdığını belirten otomotiv veri analiz şirketi Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, “İkinci elde fiyatlar zaten sürekli yükseliyordu. ÖTV artışı psikolojik olarak bunu tetikledi. Talep ikinci ele yöneldiği için fiyatlar eylül ayında ortalama yüzde 8 arttı" dedi.

    'Tüketici davranışı değişti'

    Dünya’dan Aysel Yücel’in haberine göre, sıfır araçta arz eksikliğinin otomotiv sanayiinin yeniden üretime geçmesiyle kapatıldığını belirten 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür ise ÖTV zammıyla beraber tüketici davranışlarının değişeceğini söyledi.

    Ülgür şöyle konuştu: 

    “2019 yılında ikinci el pazarı, mükerrer satışlarla birlikte 7.5 milyon adetlik hacme sahipti. 2020 yılında da pandemiden kaynaklı olumsuz bir durum yaşanmazsa toplam pazarın 8 milyon adedin biraz üzerine çıkacağını öngörüyoruz. İkinci elde fiyat artışı da sürecek. İkinci elde fiyatların yükselmesinin sebeplerinden biri olan sıfır araç arz durumu, eylül ayı itibarı ile sona erdi. Ancak o dönemde sıra yazdıran müşterilerin davranışları, ÖTV düzenlemesi nedeniyle ters yönde işleyecek.”

    Ülgür, ÖTV zamlarıyla fiyatı en çok artan lüks araç kategorisinde ise ciddi bir daralma beklediklerini belirtti.

    ÖTV zammıyla ne değişti?

    Geçtiğimiz ay ÖTV matrah ve oranlarında yeni düzenleme yapılmış, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV'de yeni oranlar belirlenmişti.

    Buna göre 1600 cc motor hacminin altındaki otomobillerde vergi matrahında alt sınır 70 bin liradan 85 bin liraya yükselirken, 1600 cc üzerindeki araçların ÖTV oranı artırıldı.

    1600-2000 cm³ arası silindir hacmi olan ve matrahı 170 bin TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 130 ÖTV, 1600-2000 cm³ arası silindir hacmi olan ve matrahı 170 bin TL üzeri olan araçlarda yüzde 150 ÖTV alınıyor.

    2000 cm³ üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda ise ÖTV yüzde 220’ye çıkarıldı.

    Etiketler:
    Artış, Fiyat, ikinci el otomobil, ikinci el, Zam, ÖTV
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