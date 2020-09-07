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    Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik

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    Sağlık Bakanlığı, 24-30 Ağustos tarihlerini içeren haftalık Kovid-19 raporunu yayımladı. Rapora göre, Kovid-19 nedeniyle vefat eden 6326 kişinin yüzde 62’sini erkekler, yüzde 38’ini kadınlar oluşturdu. Ölümlerin yüzde 71’i 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşti. Kovid-19 nedeniyle 15 yaş ve altında 12 çocuk hayatını kaybetti.

    Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Haftalık Durum Raporunu yayımladı. 24-30 Ağustos tarihlerini kapsayan son rapora göre, 30 Ağustos itibariyle toplam test sayısı 7 milyon 47 bin 282, toplam yeni vaka sayısı 269 bin 550, ölüm sayısı 6326 olarak kayıtlara geçti. Yedi günlük sürede yapılan test sayısı 700 bin 942 olarak gerçekleşti. Testler sonucunda 10 bin 297 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 205 kişi 7 günlük sürede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

    En çok 15-24 yaş

    Rapora göre vakaların (toplam yeni vaka sayısı 269 bin 550) yüzde 49’u kadın, yüzde 51’i erkek. Tüm vakalar içinde en çok 15-24 yaş grubunun hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. Buna göre toplam vakaların yüzde 6.9’u (18 bin 563) 15 yaş ve altı çocuklarda görüldü. Vakaların yüzde 13.9’u (37 bin 456) 15-24 yaş arasında, yüzde 49.9’u (133 bin 78) 25-49 yaş grubunda, yüzde 18.7’si (50 bin 303) ise 50-64 yaş arasında, yüzde 8.7’si (23 bin 358) 65-79 yaş grubunda, yüzde 2.5’i (6791) ise  80 yaş ve üzerinde gerçekleşti. Onaylanan vakaların içinde yaşı bilinmeyen sadece bir vaka mevcut.

    2 yaş altı 6 çocuk

    Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz'ın haberinde detaylarına yer verilen rapora göre, salgının başladığı 11 Mart’tan bu yana 6326 kişi (30 Ağustos dahil) Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu dönemde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 62’si (3930) erkeklerde, yüzde 38’i (2396’sı) kadınlarda görüldü. Ölümlerin yüzde 71’i (4 bin 491) 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşti. Toplamda Kovid-19 nedeniyle 15 yaş ve altında 12 çocuk hayatını kaybetti. Bakanlığın verilerine göre, 2 yaşından küçük 6 çocuk, 2-4 yaş arasında 1 çocuk, 5-14 yaş arasında 5 çocuk, 15-24 yaş arasında 10 genç pandemi sürecinde hayata gözlerini yumdu. 25-49 yaş arasında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 397 olarak kayıtlara geçti.

    En yüksek ölüm hızı

    Sağlık Bakanlığı raporuna göre, Türkiye’de toplam 6326 Kovid-19 nedeniyle ölüm bildirildi ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Onaylanmış vakalar içindeki ölüm hızı yüzde 2.35. En düşük ölüm hızı yüzde 0.03 ile 2-4 ve 15-24 yaş grubunda gerçekleşirken, en yüksek ölüm hızı yüzde 25.77 ile 80 yaş ve üzeri gruba ait.

     

    En düşük Hatay

    24-30 Ağustos tarihileri arasında 100 bin kişiye düşen yeni Kovid vaka sayısı, Orta Anadolu, Batı Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde 15’ten büyük. Malatya 37.6, Kayseri 33.3 ve Konya 31.7 ile büyükşehirler arasında en yüksek son 7 gün insidansına sahip olan iller. Diğer taraftan büyükşehirler arasında son 7 güne ait 100 bin kişiye düşen en düşük yeni Kovid-19 vaka sayısı Balıkesir için 2.2, Tekirdağ için 1.1 ve Hatay için 0.9.

    Etiketler:
    çocuk ölümü, Ölüm, vaka sayısı, Çocuk, Kovid-19, Koronavirüs, Sağlık Bakanlığı
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