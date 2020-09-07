Düğün takısı kimin hakkı?

Yargıtay kararına göre, düğünde erkeğe takılan 'kadına özgü olmayan' takılar artık erkeğe verilebilecek. Ata, cumhuriyet altını, yarım, çeyrek, gram altın gibi ziynet eşyaları kolye, gerdanlık, bilezik, küpe gibi 'kadına özgü' sayılamayacağı için erkeğe kalabilecek. Para da bu kapsamda.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun (YHGK) düğün takılarıyla ilgili erkekleri ilgilendiren boşanmada takılarının paylaşımına ilişkin kriterleri belirleyen emsal kararına göre, düğünde erkeğe takılan ve 'kadına özgü' olmayan takılar artık erkeğe verilebilecek.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu bugünkü yazısında, yeni paylaşımın nasıl olacağına ilişkin soruları yanıtladı.

S.T.’nin örnek sorusu şöyle: "Eşimle üç yıl önce evlendik. Boşanıyoruz. Bana takılan gram, çeyrek, yarım, tam altınlar hatta annemin taktığı anneannemin hatırası birisi elmas, üçü 22 ayar altın dört bilezik var. Eşime de kolye, küpe, bilezikler takıldı. Bunun yanı sıra takı sandığına atılan para, çeyrek, gram, yarım, tam altınlar var. Yargıtay’ın kararları ışığında düğün takılarının paylaşımı mahkemede nasıl olur? Annemin bana taktığı aile yadigarı bilezikleri geri alabilir miyim?”

7 maddede yeni takı paylaşımı

Armutçu yazısında Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan'ın konuyla ilgili görüşlerine yer verdi. Gençcan, kendi görüşlerini kapsadığını vurgulayarak yeni uygulamayı şöyle anlattı:

1) Kadına takılan her türlü ekonomik değeri olan şey yine kadına aittir.

2) Erkeğe takılan ziynet eşyalarının 'tamamı birden' karine olarak (istisna: yerel adet) kadına ait iken artık, karine olarak (istisna: yerel adet) sadece ‘kadına özgü’ olanlar kadına ait sayılacak. ‘Kadına özgü’ olmayan ziynet eşyası yani cumhuriyet altını, ata altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın gibi ‘erkeğe’ ait olacaktır.

3) Erkeğe takılan şey, eğer ‘kadına özgü’ olmayan bir şey ise erkeğe ait olacağından, erkeğe takılan paralar, para ‘kadına özgü’ bir şey olmadığından doğal olarak erkeğe ait olacaktır.

4) Erkeğe takılan ziynet eşyaları ‘kadına özgü’ olsa bile (bilezik, küpe, gerdanlık gibi) erkek eş, bu konuda ‘yerel adet’ olmadığını iddia ve ispat ederse ‘kadına özgü’ olanlar da erkeğe verilecektir.

5) Erkeğe takılan ziynet eşyasının ‘kadına özgü’ olup olmadığı konusunda ‘çekişme çıkarsa’ kuyumcu bilirkişi incelemesi yapılacaktır. Takılan ziynet eşyası hem erkek hem kadın tarafından kullanılan bir şey ise münhasıran ‘kadına özgü’ olmadığından erkeğe ait olacaktır.

6) Sandığa konulanlar ‘taraflardan birine takılmadığı için’ eşit olarak paylaşılmalıdır.

7) Eşler arasında paylaşım konusunda bir anlaşma varsa paylaşımda ‘anlaşma kuralları’ uygulanacaktır.

Son emsal karar ve Gençcan’ın açıklamaları ışığında S.T.’ye annesinin taktığı aile yadigarı dört bilezik eğer aralarında özel bir anlaşma yoksa 'kadına özgü' sayılacağı için eşinde kalacak görünüyor. Takılarla ilgili son kararı, açılacak dava üzerine mahkeme verecek.