Selçuk: Kronik hastaların sona eren raporları, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastaların 1 Ocak 2020 itibarıyla sona eren raporlarının, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını açıkladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastaların 1 Ocak 2020 itibarıyla sona eren raporlarının, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını duyurdu.

Selçuk, "Engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunanların mevcut raporları da ikinci bir duyuruya kadar geçerliliğini koruyacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor.