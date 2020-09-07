CHP'li Tanrıkulu'ndan IKBY bayrağına 'paçavra' diyen İYİ Parti İl Başkanı'na tepki: Kabul edilemez

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçarslan, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 4 Eylül’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmedeki masaya konulan IKBY bayrağına işaret ederek, “Yemekte ne vardı bakan bey, paçavra çorbası mı” şeklinde paylaşım yaptı.

‘Bayraklar, her halkın ve o bayrak altında yaşayan yurttaşların onurudur’

Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekilli Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından IKBY bayrağını paylaşarak tepki gösterdi.

Tanrıkulu paylaşımında, “Paçavra denilen bu bayrak, Irak Anayasası'nda tanımlanan Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin resmi bayrağıdır. Bayraklar, her halkın ve o bayrak altında yaşayan yurttaşların onurudur. Bayrağa hakaret toplumsal barışa düşmanlıktır, kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Paçavra denilen bu bayrak, Irak Anayasası'nda tanımlanan Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin resmi bayrağıdır.

Bayraklar, her halkın ve o bayrak altında yaşayan yurttaşların onurudur.

Bayrağa hakaret toplumsal barışa düşmanlıktır, kabul edilemez. pic.twitter.com/VCU8GUrxWv — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) September 6, 2020

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Kılıçarslan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı daha sonra sildiği görüldü.