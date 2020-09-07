Çocukları telaş yaşamasın diye kendi mezarını kazdı

10 yıldan bu yana mezar yeri kazarak geçimini sağlayan Halil Aykut, “Ne zaman gideceğim ne zaman ecelim geleceği bilinmez. Ölürsem benim mezarım hazır. Çocuklarım mezar kazdırma telaşına düşmesin diye hazırladım” dedi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Halil Aykut 10 yıldır mezar yeri kazarak geçimini sağlıyor. 1980 yılında ilçe merkezine gelen Aykut, ilk olarak inşaatlarda çalıştı. İki kız çocuğu ve iki torun sahibi Aykut, 10 yıl öncesinde bir akrabasının mezarını kazana kadar inşaatlarda çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

‘Önemli olan yaptığın işi severek sürdürmek’

‘Önemli olan yaptığın işi severek sürdürmek’ diyen mezarcı Aykut'un, şimdiden kendi mezar yerini de kazıp hazırlıyor. Aykut, bu işe nasıl başladığını şöyle anlattı:

"10 yıl önce bir akrabamın mezarını kazarken yanıma birisi geldi ve vefat eden yakınının mezarını kazmamı istedi. O sıra arka arkaya işler denk geldi ve mezarcılığa başladım. Kısa bir süre sonra Bigadiç’in mezarcısı oldum. Yakını vefat eden beni buldu. Ne verirlerse onu alıyorum. 100 lira da veren oluyor, 150 lira da. Kimsesiz ve fakirlerin mezarlarını ücretsiz kazıyorum."

'Fazla ölüm olmuyor, haftada iki kişi ölüyor, Allah bereket versin'

Aykut, "Bigadiç’te fazla ölüm olmuyor. Ortalama haftada iki kişi ölüyor. Allah bereket versin. Ekmeğimi, rızkımı buradan karşılıyorum” diye ekledi.

Bir mezarı kazıp hazırlamasının toprağın yapısına göre yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü söyleyen Aykut, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

‘Ne zaman gideceğim ne zaman ecelim geleceği bilinmez’

"İnşaatlara gitsem sekiz saat çalışıyordum. Bu işten daha zor. Mezar kazarak hem ekmeğimi kazanıyorum hem insanların duasını alıyorum. Ayrıca bazı kişiler aile mezarlıklarının bakımlarını yaptırıyor. Çiçek dikip, sulama ve ot temizleme işleri yapıyorum. Yakını ölen bazen ne yapacağını bilemiyor. Defin işleri uğraştırıyor. Ben de bu işi yaparken Bigadiç’in yeni mezar yerinde kendi mezarımı da kazdım. Ne zaman gideceğim ne zaman ecelim geleceği bilinmez. Ölürsem benim mezarım hazır. Çocuklarım mezar kazdırma telaşına düşmesin diye hazırladım. İşimden memnunum. Sağlığım el verdiği sürece devam edeceğim.”