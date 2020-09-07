Eşinin amcası tarafından tehdit ve tacize maruz kaldığını söyleyen Gökçen Ocak: Duyun artık sesimi

Eşinin amcası Fuat Ocak tarafından aylardır tehdit ve tacize maruz kaldığını belirten Gökçen Ocak, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Ocak, "Ben 'ölmek istemiyorum' diyorum. 'Evladıma annelik yapmak istiyorum' diyorum. Neden duymuyorsunuz sesimi? Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Ne olursunuz duyun sesimi. Size yalvarıyorum" dedi.

İstanbul Maltepe'de yaşayan Gökçen Ocak, kayınvalidesinin, eşinin amcası tarafından vurulduğunu, kendisinin de tacize uğradığını belirterek yetkililere seslendi.

Sözcü'den Hakan Kaya'ınn haberine göre, maruz kaldığı son tacizi anlatan Ocak şunları anlattı:

"Ben artık göz göre göre ölümü bekliyorum. Az önce arka bahçeme çamaşırlarımı toplamak için dışarı çıktığımda şahıslar yukarıdan tepeme tükürdüler. Ben bunların hiçbirini hak etmedim. Aslında suratına tükürülmesi gereken tek kişi onlar. Hakaret edilmesi gereken tek kişi onlar. Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım. Bana kalkıp cinsel organını gösteren şahıs, ben onun yüzünden kadınlık gururumdan vazgeçtim. Kadınlığımdan tiksiniyorum artık. Bana kolay şekilde bunu yapıp, bana hakaret eden insan, ‘sana bilmem ne yapacağım’ diyen insan halen ortalıkta nasıl dolaşabiliyor. Ben her gün ölümü bekliyorum. Lütfen paylaşım yaparken, yetkili birimleri de etiketleyin."

​Kayınvalidesinin vurulduğunu anlatan Ocak, yetkililere seslenerek 'Ölmek istemiyorum’ dedi. Evladına annelik yapmak istediğini belirten Ocak, şöyle konuştu:

'Ben ölmek istemiyorum'

"13 Nisan pazartesi günü kayınvalidem vuruldu. Defalarca videoyu paylaşıp, birçok insanı etiketleyerek birçok paylaşım yaptım ama sesim duyulmuyor. Ben ‘ölmek istemiyorum’ diyorum. ‘Evladıma annelik yapmak istiyorum’ diyorum. Neden duymuyorsunuz sesimi? Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Ne olursunuz duyun sesimi. Size yalvarıyorum. Ben ölmek istemiyorum. Kayınvalidemin vurulacağını nereden bilebilirdim. Kayınvalidem vuruldu, belki ölebilirdi ama ben öleceğim diyorum. Öldürüleceğim diyorum. Ne olursunuz duyun artık sesimi yalvarırım."

Olayın ses getirmesinin ardından sosyal medyada #FuatOcakTutuklansın etiketi ise gündem oldu.