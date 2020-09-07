Erdoğan: Ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ettiklerini belirterek "6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatıda toplanması maliyetleri düşürecek ve yeni bir dinamizm kazandıracak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Sözlerine "Ekonomimiz ve sigortacılık sektörümüzdeki tarihi önemden dolayı sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. 2016'da Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluşunu gerçekleştirmiştik. 8 farklı sektör, 20 şirket ve taşınmazlardan oluşan güçlü bir portföye ulaştı" diye başlayan Erdoğan, şöyle devam etti: