Şanlıurfa ve Batman'da 4 kaymakam açığa alındı

Şanlıurfa’nın Akçakale ile merkez Karaköprü ilçe kaymakamları açığa alındı. Açığa alma nedeni belirtilmedi. Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları da FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı.

Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl’ın açığa alındığı öğrenildi.

Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman’ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.

Kaymakamların neden açığa alındığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Batman’da 2 kaymakama FETÖ soruşturması

Batman'da ise Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.

Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.