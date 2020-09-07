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    Grip ve zatürre aşısına talep artınca liste hazırlanmaya başlandı

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    Diyarbakır'da grip ve zatürre aşıları kalmayınca eczacılar vatandaşların talepleri üzerine liste yapmaya başladı. Eczacı Ümran Duran, müşterilerinin 100 civarında grip aşısı talebi olduğunu belirterek, "Maalesef seçici davranacağız. 65 yaş düştü, diyabet, hipertansiyon gibi riskli gruplara öncelik tanıyacağız" dedi.

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için insanlar kendilerince önlem almaya başladı. Salgın ve yaklaşan kış aylarıyla birlikte artacak grip ve zatürre vakaları için bağışıklık sistemlerini güçlendirici ilaçlara yönelen vatandaşlar eczanelerin yolunu tuttu. Grip ve zatürreden korunmak için aşıya talep yoğun olunca eczacılar çareyi isim listesi yaparak sıraya koymakta buldu. Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Diyarbakır'da da vatandaşlar grip ve zatürre aşısına yoğun ilgi gösterince, eczacılar isim listelerinde aşı önceliğini kronik hastalığı olanlara ve hamilelere verdi.

    'Zatürre aşıları kısıtlı sayıda gelmeye başladı'

    Eczacı Ümran Duran, koronavirüs salgını nedeniyle aşılara aşırı talep olduğunu belirterek, "Grip aşısı mevsimsel olarak geliyor ve şu dönemde beklemiyoruz. Zatürre aşısının yapılma zamanı olmadığı için yılın hangi zamanı olursa olsun bulunabilmekteydi. Ancak bu pandemiyle birlikte zatürre aşıları kısıtlı sayıda gelmeye başladı. Biz de mümkün olduğunca hastalarımıza iletmeye çalıştık. Aynı zamanda Aile Sağlık Merkezleri'nde (ASM) özellikle kronik hastalarda, 65 yaş üstü hastalara yapılmaya başlandı. Hem sağlık ocaklarında hem de eczanelerde vermeye başladık. Çoğu talebi yerine getirdik ancak halen de zatürre aşısı bulunamıyor. Grip aşısı Eylül ayının sonunda Ekim ayının ise başında bekliyoruz. Yalnız bu yıl talebi karşılar mı bilmiyorum. Bu konuda kaygılıyız. Geçen yılın rakamlarında üretileceği söylendi. Tedarikçi firma, tek firma Türkiye'de. Genelde 2 milyon civarı her yıl üretilir. Kronik hasta sayımız maalesef 15 milyon ile 20 milyon arası. Talebi karşılar mı? Bilmiyorum. Çünkü aşırı bir talep var. Sağlık Bakanlığı da risk gruplarını yayınladı. Hamileler, diyabet hastaları, KOAH ve astım. Bunların özellikle yapma tavsiyesinde bulundu. Yalnız geçen yılın sayılarında söylendiği için bu talebin karşılanmasından biraz kaygılıyız. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı basın toplantısında bu talebin geçen yılki rakamların 2-3 katında üretileceği söylendi" dedi.

    '100 civarı grip aşısı talebimiz var'

    Hem grip hem de zatürre aşılarının koronavirüs aşıları olmadığını hatırlatan Duran, "Ancak risk gruplarında koronavirüsle birlikte bakteriyel pnömoni, bakteriyel zatürre ve grip hastalığı binerse hem hastanelere yatışlar artacaktır hem de maalesef ki ölümler artacaktır. Bunlar ön koruma, tedbir amaçlı alınıyor. Bize çok talep var. Listemiz de mevcut. Şu anda 100 civarı bir grip aşısı talebimiz var. Biz hastalarımıza mahcup olmama adına şöyle diyoruz; 'Bütün talepleri karşılayamayabiliriz. Maalesef seçici davranacağız. Çünkü riskli gruplara öncelik vermemiz gerekmektedir. 65 yaş düştü, diyabet, hipertansiyon gibi riskli gruplara öncelik tanıyacağız'. Her gün telefon alıyoruz, eczaneye bizim hastamız dışında gelen hastalar da var. Onlar da grip aşısı sormaya geliyor" diye konuştu.

    Eczacı teknisyeni İhsan Aba da yoğun talep karşısında isimleri liste yapmak zorunda kaldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Hastalarımız grip ve zatürre aşısını soruyor. Depolarda ürün yok. Firmalar ilacı üretmiyor. Biz de bunun için bir liste hazırladık. Eczanemize gelen hastalarımız için isimlerini alıyoruz. Kaç adet istediklerini yazıyoruz. İlaç geldiği zaman da ayıracağız."

    Etiketler:
    yeni koronavirüs zatürresi, zatürre, Grip aşısı, Grip, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs
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