Gülistan Doku'nun annesi ve ablası oturma eylemine başladı

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının sona ermesinin ardından, annesi Bedriye Doku ve ablası Aygül Doku, Seyit Rıza Meydanı’nda oturma eylemine başladı.
Cumhuriyet'in aktardığına göre, anne Bedriye Doku, “Hepinizin evladı vardır. Ben bir anneyim. Ben kızımı devlete emanet ettim. Benim kızım bir öğrenci. Nerede Gülistan nerede, Gülistan Doku nerede? Benim ciğerim yanıyor” diyerek feryat etti.
Polis ailemizi albuka altına aldı. Bugün biz değil Zaynal Abakarov Albukaya alınıp, yargılansaydı Gülistan bulunacaktı. Gülistan Doku için vazgeçmiyoruz, yargılayacağız, bulacağız!#GülistanDoku#ZaynalAbakarovYargılansın pic.twitter.com/TEqCLgf6Dv— Gülistan Doku İçin Adalet Komisyonları (@Doku_icinAdalet) September 7, 2020
Gözaltına alındılar
Ailenin pankart asmasına izin vermeyen polisler, pandemiyi gerekçe göstererek Anne Bedriye ve Abla Aygül Doku'yu gözaltına aldı.
Gülistan'ın ailesi adalet aradığı için gözaltına alınıyor. Baş şüpheli Zaynal Abakarov ise ifadeye bile alınmıyor.— Gülistan Doku İçin Adalet Komisyonları (@Doku_icinAdalet) September 7, 2020
Zaynal'ı kimin koruduğunu görüyoruz ve hesap soracağız!#ZaynalAbakarovYargılansın pic.twitter.com/SyUfa5clyS
21 yaşındaki Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Rus asıllı Zaynal Abarakov’un tutuklanması talebi reddedilmişti. Abla Aygül Doku, şüpheli Abakov’un Gülistan’a 5 Ocak’ta “Az kalsın senin yüzünden annemin bütün planları bozuluyordu, evde çok kötü bir şey çıktı” diye mesaj attığını açıklamıştı. Abla Doku, “O gece annesinin planlarının bozulacağı kadar nasıl bir konu konuşuldu, Gülistan neye şahit oldu?” diye sormuş ve yetkililere “Siz kızımızı bulmuyorsunuz, aileyi sorgulamıyorsunuz. Kızımız intihar edebilecek biri değil” diye seslenmişti.
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