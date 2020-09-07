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    Prof. Şenol'dan okullarda yüz yüze eğitim için 'yeni vaka sayısı 500'ün altına inmeli' tavsiyesi

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    Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, 21 Eylül'de okulların yüz yüze açılabilmesi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük yeni vaka sayısının 500'ün altına inmesi gerektiğini belirterek, "100-300 arasında vaka gördüğümüzde içimiz rahat edebilir" dedi.

    Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak değerlendirmede bulundu.

    Şu anda dünyada daha önce pandeminin kontrol altına alındığı ülkelerde de yeni vaka ve ölüm sayılarında ciddi artış görüldüğünü belirten Şenol, "Salgının dünyada tekrar yükselme eğilimine girmesi söz konusu. Pek çok ülkede riskli bölgelerde tekrar kısıtlamaya yönelik kararlar uygulanmaya başlanıyor. Mesela Avusturalya, İspanya, Yeni Zelanda gibi ülkeler tekrar yeni kısıtlamalara gidiyor. Virüsün pek çok ülkede kontrol altına alınmışken şimdi yeniden yükselmesi, okulların açılması nedeniyle yaşanan bir deneyimleme" diye konuştu.

    Okullar açıldığında bir ülkede vaka sayılarının artış göstermesi halinde toplumdaki pandemiyle baş etme yollarının tekrar devreye sokulduğunu anlatan Şenol, "Yani ülkeler, daha önce salgınla hangi yöntemlerle baş edebilmişse yine o yöntemlere başvurur. Örneğin Avusturalya'da olduğu gibi bazı ülkeler sınırları, bazı ülkeler ise yeniden toplumsal etkinliklerin en hareketli olduğu yerleri kapatıyor" diye konuştu.

    Şenol, sözlerine şöyle devam etti:

    "Türkiye'de salgın tekrar yükselme eğilimine girdi ve bu henüz okulları açamamışken oldu. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey, toplumda salgını mutlaka kontrol altına alma çabalarına tekrar dönmektir, alınan önlemleri tekrar tekrar gözden geçirmektir. Biz ve Amerika gibi ülkeler, birinci dalganın ikinci pikine doğru bir yükselme görüyoruz."

    Bu virüsten korunmak için tek yolun şu an için maske, fiziksel mesafe ve hijyen olduğunun altını çizen Şenol, bunun bireyler tarafından sağlanabileceği gibi aynı zamanda hareketlenmenin olduğu yerlerde de toplumsal tedbirlerin hayata geçirilmesiyle mümkün olduğunu ifade etti.

    Şenol, Kovid-19 kaynaklı başvurularda en önemli bulaş yolunun düğünler olduğuna dikkati çekerek, "Öte yandan şehirlerarası seyahatler de yine önemli bir etken. Cenaze yemekleri ve taziye ziyaretleri de aynı şekilde. Yani toplanmanın olduğu ve hayatın anahtarı olmayan alanların kısıtlanması önem taşıyor" dedi.

    Okullarda yüz yüze eğitime geçilebilmesinde hastalık seyrinin önem taşıdığına dikkati çeken Şenol, "Okulların açılabilmesi için toplumdaki salgının kontrol altına alınması şart. Okullarda mesafenin korunacağı, altyapının iyi hazırlandığı ve temaslı çalışmanın iyi yürütüleceği bir sistemin derhal kurulması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Prof. Dr. Şenol, vaka sayılarının yüz binde birin ya da milyonda onun altında olması halinde pandeminin ancak kontrol altında olabileceğini kaydederek, "Bu hastalık hiçbir zaman yok olmayacak. Ne zamana kadar? Aşı bulunana kadar. Okulların yüz yüze olarak açılabilmesi için Türkiye'de yeni vaka sayısının en azından 500'ün altına inmesi lazım, 100-300 arasında vaka gördüğümüzde içimiz rahat edebilir" açıklamasında bulundu.

    Etiketler:
    öğretim, Eğitim, Okul, Koronavirüsle mücadele, yeni koronavirüs zatürresi, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, vaka, Esin Davutoğlu Şenol
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