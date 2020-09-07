Duygu Delen'in şüpheli ölümüne ilişkin dosyaya bilimsel inceleme

Gaziantep'te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4. kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin soruşturma dosyasının bir örneği incelenmek üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kar'a gönderildi.

Gaziantep'te Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos günü erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen ölümüne ilişkin soruşturma Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.

Bu kapsamda soruşturma dosyasından bir örnek, ailenin avukatının talebi üzerine MEÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kar'a gönderildi.

Ailenin avukatı Ömer Faruk Akan, AA muhabirine, kendileri ve Gaziantep Barosunun süreci en başından beri hassasiyetle takip ettiğini söyledi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının da aynı şekilde süreci titizlikle yürüttüğünü, dosyanın bağımsız bilirkişiye gönderilmesinin de bunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Akan, "Hocamız, dosyada detaylı bir inceleme yapacak, dilekçemizde yer alan sorularımıza yanıt arayacağız. Özellikle düşme-düşürülme hususunda ve düşmenin haricinde vücutta başka travmaların olup olmadığı ve varsa bu travmaların ölümcül olup olmadığı hususları araştırılacak" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Gaziantep'te 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4. katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evdeki Mehmet Kaplan (20) "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyası, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.