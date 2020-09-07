Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Ercanlı, eşi ve kendisinde koronavirüs tespit edildiğini belirterek evde kendilerini karantinaya aldıklarını söyledi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Ercanlı, "Hafta sonu sevgili eşimde gelişen semptom nedeniyle yaptırdığımız covid-19 test sonuçlarımızın pozitif çıktığını öğrendik. Genel sağlık durumumuz gayet iyi. İyileşene kadar ailemle birlikte karantinada kalıp çalışmalara evden devam edeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Hafta sonu sevgili eşimde gelişen semptom nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 test sonuçlarımızın pozitif çıktığını öğrendik. Genel sağlık durumumuz gayet iyi. İyileşene kadar ailemle birlikte karantinada kalıp çalışmalara evden devam edeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.— Taner Ercanlı (@ErcanliTaner) September 7, 2020
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