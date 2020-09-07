3 vali yardımcısı ve bir kaymakam daha görevden alındı

FETÖ soruşturması kapsamında, Tunceli, Iğdır ve Karabük olmak üzere 3 vali yardımcısı ve bir kaymakam görevden alındı.

FETÖ soruşturma kapsamında bazı illerde olduğu gibi Tunceli'de görevden toplam üç isim alındı. Karabük Vali Yardımcısı ise görevinden uzaklaştırıldı.

Görevden alınanların Vali Yardımcısı A.Z. ile Mazgirt Kaymakamı M.T. olduğu öğrenildi.

Karabük Vali Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Karabük'te ise bir süredir Vali Yardımcılığı görevini yürüten Barboros Baran da FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Iğdır Vali Yardımcısı Koç görevden alındı

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığından Iğdır Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Vali Yardımcısı Yunus Koç görevden alındı. Koç'un yerine yeni görevlendirmenin yapıldığı öğrenildi.

Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları ile Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs kaymakamları, FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alınmıştı. Şanlıurfa’nın Akçakale ile merkez Karaköprü ilçe kaymakamları da açığa alınmıştı.