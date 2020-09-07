Eğitim-Sen, Kovid-19 görülen 172 okulu açıkladı

Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül 2020 itibariyle ülke genelinde Kovid-19 görülen okul sayısı 172'ye çıktı.

2020-2021 eğitim öğretim yılının başlayacağı gün olan 21 Eylül tarihine 2 hafta kala Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), uzaktan telafi eğitimleri ile başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Kovid-19 görülen okul sayısını 172 olarak açıkladı.

Eğitim-Sen tarafından 26 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Kovid-19 vakası görülen eğitim kurumlarının isimleri kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu okulların isimlerinin yer aldığı listeden önce bu paylaşımın yapılmasının nedenlerinin bir kez daha altı çizildi.

Sendika açıklamasında bu hususlar şöyle sıralandı:

- Salgınla mücadele ve bu karanlık süreçten birlikte çıkabilmek için bilginin şeffaf paylaşımı kritik öneme sahiptir. Bilgiyi depolayarak veya olduğu gibi değil de yeniden yapılandırarak sunmak hegemonya kurmanın her dönemde aracı olarak kullanılmıştır. Eğitim Sen kendisine ulaşan bilgileri paylaşarak bilgiye sahip olmada eşitlik ve salgınla mücadelenin gerçek bilgi üzerine inşa edilmesini sağlamaktadır.

- Sağlık temel bir haktır ve emekçiler başta olmak üzere eğitim kurumlarında salgının yayılmasından etkilenen tüm kesimlerin bilgiye dolaysız ulaşma hakkı vardır. Eğitim Sen eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin kendilerini doğrudan ilgilendiren bir konuda bilgiye ulaşma hakkına katkı sağlamaktadır.

- Eğitim-Sen topluma karşı sorumluluğu olduğunu düşünen bir sendikadır. Salgına karşı eğitim kurumlarında alınan önlemlerin yetersizliği açıktır. Salgından etkilenen eğitim kurumlarının isimlerinin yayınlanması ile Eğitim Sen kamuoyunda farkındalık oluşturmakta, toplumsal duyarlılığı artırmaktadır. Bu şekilde sendikamız önlem alınması konusunda katkı sunmayı hedeflemektedir.

-Eğitim Sen salgından etkilenen eğitim kurumlarının isimlerini yayınlayarak MEB ve Sağlık Bakanlığı ile bu iki bakanlığın il müdürlüklerini önlem alması gereken kurumlara işaret etmekte, odaklanılması gereken alanlara işaret etmektedir.

Eğitim-Sen tarafından Kovid-19 pozitif vaka görüldüğü öne sürülen 172 eğitim kurumu ise bugün (7 Eylül) itibariyle şöyle: