Türkiye'de koronavirüsten 57 can kaybı: 1703 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 281 bin 509, can kaybı 6 bin 703 oldu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 57 artarak 6 bin 730'a ulaştı.

24 saatte 103 bin 925 test yapıldı ve 1703 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 281 bin 509 oldu.

Ağır hasta sayısı 118'e yükseldi.

Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 1047 artarak 252 bin 152'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak" açıklaması yaptı.

Koca: Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak https://t.co/q7yNBqH9ph pic.twitter.com/HJxuxoChwj — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 7, 2020

​