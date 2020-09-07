Metropoll Araştırma: Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 verilerine güvenenlerin oranı yüzde 36'ya düştü

Metropoll şirketinin yaptığı araştırmaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs verilerine güvenenlerin oranı yüzde 36'ya düştü.

Metropoll araştırma şirketinin yayımladığı ağustos ayına ait kamuoyu araştırmasına göre, halkın Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Kovid-19 verilerine olan güveninde düşüş olduğu belirlendi.

Şirketin gerçekleştirdiği ankette, 'Hükümetin koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarında şeffaf davrandığını ve gerçekleri açıkladığını düşünüyor musunuz?' yönündeki soruya yüzde 58,9 'Hayır düşünmüyorum' yanıtı verdi.

Ankete katılanların yüzde 36,2'si Sağlık Bakanlığı'nın şeffaf davranmasına yönelik soruya 'Evet' yanıtı verirken 'Fikrim yok/Cevap yok' diyenler yüzde 4,9'a geriledi.

Halkın Sağlık Bakanlığının Salgın verilerine bakışı. pic.twitter.com/jwx31bpTjs — MetroPOLL Araştırma (@metropoll) September 7, 2020

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