İstanbul'da direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası

Sosyal medyada yer alan direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücünün görüntüleri üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.
Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren Ş.A.D. yakalandı.
Ş.A.D.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "kamunun rahat ve huzurunu bozacak kişilere zarar verecek keyfi/kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya/araç trafik emniyetini ihlal etmek/tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısızca araç sürmek" içerikli 73/A maddesince 132 lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul'da direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen sürücüye ceza https://t.co/hPAP9SDroi pic.twitter.com/IVLdmyjiV3— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 7, 2020
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