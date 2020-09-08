Fethiye'de tatile gelen Ali ve Ozan Gür, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'ndan Cennet Koyu'na yürüyüşe çıktı.
Bir süre yürüdükten sonra kaybolan ve deniz kenarında mahsur kalan tatilcilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye JAK timi yönlendirildi.
Botla bölgeye ulaşan ekipler, kıyıya uzatılan ip yardımıyla tatilcileri Yediburunlar mevkisindeki kayalık yerden kurtardı.
Bota alınarak Ölüdeniz Mahallesi'ne getirilen tatilcilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Muğla'da deniz kıyısında mahsur kalan tatilciler kurtarıldı https://t.co/n80J6KrtH5 pic.twitter.com/zf76PlX37Y— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 7, 2020
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