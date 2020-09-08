Sabiha Gökçen’de yüzde 48 yolcu artışı yaşandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, ağustos ayına ilişkin yolcu ve uçak sayıları verisini açıkladı. Buna göre ağustosta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 1 milyon 813 bin yolcu seyahat ederken, bu sayı temmuz ayında oranla yüzde 48 oranında artış gösterdi.

Ağustos ayı yolcu sayısı pandemi nedeniyle geçen yılın aynı ayındaki rakamın ise yüzde 47 gerisinde kaldı.

Öte yandan yine ağustosta Sabiha Gökçen'den toplam 13 bin 321 yurt içi ve yurt dışı uçuş gerçekleşti. Buna göre temmuzda 9 bin 319 olarak gerçekleşen uçuş sayısı, ağustosta yüzde 32 oranında artış göstermiş oldu.

Buna göre 2020’nin ilk 8 ayında Sabiha Gökçen’den uçan toplam yolcu sayısı 10.6 milyon olarak gerçekleşti.