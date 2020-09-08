Korsan taşımacılık yaptığı söylenilen 30 yaşındaki M.Y. isimli kişiye ait ticari minibüs polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü bir süre sonra durdu. Sürücü M.Y. korsan taşımacılık yaptığı araçtan tekstil atölyesi çalışanlarını indirdikten sonra polise tehdit ve hakaretler savurmaya başladı.
Polisinin üstüne yürüdü
Yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde M.Y.’nin “Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz”, “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek trafik polisinin üstüne yürümesi görülüyor.
Korsan taşımacılık yaparken yakalandı, polise 'En son birinizi öldüreceğim' dedi https://t.co/njNJCH2HW5 pic.twitter.com/uhaTK2dNw8— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 8, 2020
Polislerin takviye istemesi ile M.Y. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisi defalarca ölümle tehdit eden M.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken korsan taşımacılık nedeniyle de ceza yazıldı.
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