Gazeteci Akif Beki koronavirüse yakalandı: Paçavra hastalığına bulaşın daha iyi

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu. Beki, "Semptomsuz geçirme garantiniz yoksa çatmamaya bakın. Paçavra hastalığına bulaşın daha iyi. Muhatap olmaya gelmiyor bu mikrop" ifadesini kullandı.

Gazeteci Akif Beki, Karar gazetesinde bugün yayınlanan köşe yazısında koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Evinde tedavi olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini belirten Beki, şu ifadelere yer verdi:

"Galapagos Adaları'nda, türlerin kökenini ararken Darwin'i görmüş yaşlı bir kaplumbağaya rastlama ihtimalim daha yüksek gibi geliyordu. Koronaya yakalanma ihtimalim daha yüksekmiş. Yanıldığımı geçen hafta öğrendim.

Ciğerlere inmediği için şanslıyım. Evde tedavinin sonlarına yaklaşıyorum.

Ne anladın derseniz...

Demek bana da bulaşıyormuş, siz de korkun, korkmamaktan yeğdir, bu bir.

İyi huylusu yokmuş, bu da iki.

En hafif atlatılanı bile, hafife alınmayacağını kas ve eklem ağrılarıyla anlatıyor size.

Semptomsuz geçirme garantiniz yoksa çatmamaya bakın. Paçavra hastalığına bulaşın daha iyi. Muhatap olmaya gelmiyor bu mikrop."