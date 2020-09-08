Ankara'da rüşvet soruşturması: 37 gözaltı

Ankara Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı çalışanlarının da arasında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 47 kişiden 37'si yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda görevli 19 kamu görevlisi ile kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettiği ileri sürülen 28 kişi hakkında ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takip, iletişim dinlemesi işlemleri ile bilirkişi incelemeleri sonucunda şüphelilerin 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ile 'rüşvet ve resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri yönünde kuvvetli deliller bulunduğu belirtildi.