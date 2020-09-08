Soylu açıkladı: Gece yarısından itibaren 81 ilde kafe ve restoranlarda müzik yayını sona erecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Soylu, dün akşam kabine toplantısında değerlendirilen kararlar ile ilgili olarak valiliklere genelge gönderildiğini bildirdi.

'Reyhanlı saldırısının sorumlusu yakalandı'

Soylu, "Açık alanların tamamında, toplu taşımalarda artıkdiye bir şey söz konusu değildir. Bu gece saat 00:00'dan itibaren 81 vilayettegibi yerlerde hemhem deolmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik . Derhal uygulanmaya başlayacak" dedi.

Bakan Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu. Soylu, "Reyhanlı'da canımız yanmıştı. 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. O saldırının sorumlularından bir tanesi, terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ı aldılar, getirdiler. Şimdi Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim ettiler" diye konuştu.

Bakan Soylu ayrıca, sadece yılbaşından bugüne kadar siber suçlar sahasında 214 operasyon yaptıklarını, birçok kişinin gözaltında olduğunu ve tutuklandığını bildirdi.