Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) September 8, 2020

​Depremin 15.09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık" açıklamasını yaptı.

Depremle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.