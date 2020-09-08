Vagon üzerinde selfie çekerken akıma kapıldılar: Manzara güzel diye çıktık

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arkadaşı Erdal Erol ile selfie çekmek için çıktıkları park halindeki vagonun üzerinde akıma kapılarak yaralanan Ahmet Dursun Öztekin, "Manzara güzel diye çıktık" dedi.

Dün akşam saatlerinde Nurdağı Tren Garı’nda dolaşan 17 yaşındaki Erdal Yaşar ile arkadaşı Ahmet Dursun Özdemir, selfie çekmek için park halindeki bir vagonun üzerine çıktı.

İki arkadaş, fotoğraf çekmek isterken bir anda elektrik akımına kapıldı.

Yaşar ve Özdemir'in çığlıkları üzerine çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vagon üzerindeki yaralılar ekipler tarafından alınarak ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Özdemir'in hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'Tren yolunda dolaşmasınlar'

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve hayati tehlikeyi atlatan Öztekin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Vagonun üzerine fotoğraf çekmek için çıkmıştık. Arkadaşımdan telefonu almıştım. Oturuyorduk. Ben Erdal'dan aşağıdan fotoğraf çekmesini istedim. Vagonun üzerinde manzara güzel duruyordu. Sonra elektrik çarptı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey 'beni kurtarın' diye yardım istediğim. Her yerim yanıyordu. Tren yolunda dolaşmasınlar. Benim başıma gelen herkesin başına gelebilir. Başka kimsenin canı yanmasın. Annem babam çok üzüldü. Doktorlar çok ilgilendi, hepsine teşekkür ederim."