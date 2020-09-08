Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunun kırılmasına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz" dedi.

Albayrak, Türkiye'de tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunun 1 milyar kilovatsaat’i aşarak kırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in paylaşımını alıntılayan Albayrak, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz!



Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz. https://t.co/NDUTcLGRZ5 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 8, 2020

​Dönmez, günlük elektrik üretimi ve saatlik elektrik tüketiminde tüm zamanların en yüksek değerlerine 3 Eylül'de ulaşıldığını açıklamıştı.