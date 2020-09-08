Türkiye'de koronavirüsten 52 can kaybı, 1761 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 1761 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 52 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı ise 1159 oldu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 6 bin 782'ye yükseldi.

24 saatte 110 bin 565 test yapıldı ve 1761 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 283 bin 270 oldu. Ağır hasta sayısı ise 1159'a yükseldi.

Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 1093 artarak 253 bin 245'e yükseldi.

​'Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde" açıklaması yaptı.