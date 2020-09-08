Akdeniz Üniversitesi de uzaktan eğitim kararı aldı

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yayınladığı normalleşme rehberi ve tavsiyeleri doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2020-2021 güz dönemi eğitim ve öğretiminin uzaktan eğitimle yürüteceklerini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, uzaktan eğitim konusuyla ilgili açıklama yaptı.

Uzaktan eğitim süreciyle ilgili Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli öğrencilerim, akademisyen arkadaşlarım, tüm dünyayı ciddi etkileyen Kovid-19 salgınının ülkemizdeki yayılımını ve öldürücülüğünü sürdürmesi karşısında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine uygun olarak 2020-2021 akademik yılı güz döneminde eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. En kısa zamanda yerleşkemizde sağlıklı şartlarda eğitimi sürdürmeyi ümit ediyorum” dedi.

2... eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu konudaki ayrıntılı açıklamamız web sitemizde yer almaktadır. En kısa zamanda

yerleşkelerimizde sağlıklı şartlarda eğitimi sürdürmeyi ümit ediyorum — Ozlenenozkan (@ozlenenozkn) September 8, 2020

'Salgın sürecine bağlı yeniden değerlendirilecek'

Üniversitenin web sayfasından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemizin öğretim faaliyetlerinde üzerine düşen en önemli sorumluluğun Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak olduğuna inanıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı uyarılar, Bilim Kurulu’nun aldığı tavsiye kararları ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun salgına dair hazırladığı raporların salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim öğretim usulünün, 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu göstermektedir. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda 2020-2021 güz döneminde bu aşamada yüz yüze yapılmamasına karar verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi salgın sürecine bağlı olarak yeniden değerlendirilecek olup, alınacak karar değerli aile üyelerimizde paylaşılacaktır.”