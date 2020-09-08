Erol Mütercimler'den imam hatiplilerle ilgili sözlerine ilişkin açıklama: Özür diliyorum

İmam hatipliler ile ilgili sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yapan akademisyen Erol Mütercimler, "Yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzdüğüm tüm imam hatip lisesi mezunları ve şu andaki öğrencilerden çok özür diliyorum" dedi.

Akademisyen-yazar Erol Mütercimler, imam hatipliler ile ilgili sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset programına konuk olan Erol Mütercimler kullandığı ifadenin bağlamından koparıldığını belirterek, "O yayınlanmış bölümü dinleyip, kalbi kırılan, üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum" dedi.

"Program tarikat ve cemaatlerle ilgiliydi. tarikatların tarihiyle ilgiliydi. Süreç içinde bunların nasıl bozulmaya başladığını anlattım" diyen Mütercimler, "Bu konular konuşulurken bir yerde şöyle bir yargı dile getirildi haklı olarak; toplumda yanlış algılar oluşuyor ve toptancı suçlamalara gidiliyor ve bunun daha işleri çözülemez hale geldiği konuşuldu, haklı olarak."

Birgün'ün haberine göre Mütercimler, programda neler yaşandığını şu sözlerle açıkladı:

"Tüm bunlar konuşulurken Müfit Yüksel bir yerinde dedi ki; 'Neden bunlar oluyor?' 'Dini hassasiyeti olan insanlar kentlerden varoşlara çekiliyor' dedi. 'Dolayısıyla tarikatlar niçin merdiven altı görüntüye girdi?' ve misyoner okullarını saydı, 'Bu toplum misyoner okullarının mezunlarına itibar gösterirken imam hatiplere değer vermiyor' dedi. 3 saat boyunca tam da toplumdaki algılar konuşulduğu için ben de 3 saattir izleyici izliyor sandım. Ben de dedim ki, 'Toplumda imam hatipler için böyle haberler geldiğinde insanlar imam hatip okullarıyla özdeşleştiriyor' dedim, kastım buydu. Misyoner okullarının çocukları da bizim imam hatiplerin çocukları da bizim dedim. Hakaret olsaydı, Müfit Bey buna karşılık verirdi. İlahiyatçı profesör itiraz ederdi. Ne Müfit Yüksel ne kimse itiraz etmedi. Zaten herkes anladı ki, 3 saatlik konuşma bunun zeminiydi. Dert yandığımız buydu."

"Benim hakaret etmek gibi bir kastım yok" diyen Mütercimler, "Daha önce imam hatip okullarını korudum. Korunması gerekir. Çok eksiği var. Evet eleştiriyorum eksiklerini. Cumhuriyet'in bu projesine nasıl karşı çıkarım. Türkiye cumhur reisi imam hatipli, niye itibar etmeyeyim. Birine hakaret etsem jestime, mimiklerime bakın öyle hakaret mi olur?" ifadelerini kullandı.

Mütercimler, şöyle devam etti: "Benim hatam şurada oldu; o cümleyi kurmadan önce uzun uzun o konuşmaların olmadığını farz edip tekrar uzun uzun anlattıktan sonra o cümleyi kurmalıyım. Köpürtmek hakları mı, evet hakları. Çünkü tek o cümleyi alırsan bana hakaret ediliyor sonucu çıkar."

"O konuşmanın cımbızlanmış kısmı dinlendikten sonra benim ilahiyatçı profesörler aradı" diyen Mütercimler, "Yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzdüğüm tüm imam hatip lisesi mezunları ve şu andaki öğrencilerden çok özür diliyorum. Özür dilerim ve özür dilemek öğretmene yakışır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Mütercimler, Haber Global'de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, “Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız” ifadelerini kullanmıştı.