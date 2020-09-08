Koronavirüs salgınının psikolojik yönlerini değerlendiren Psikiyatr Dr. Boratav: Üç yılı gözden çıkarın, gevşemeyin

Gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalında soruları yanıtlayan Boratav, haziran ayında yeni normale geçilmesini, ekonomiyi kurtarmak için alınmış bir karar olmasına rağmen dünyada salgın varsa ekonominizi kurtaramazsınız diye yorumlarken, "Üç yılı gözden çıkarın ve durun, pozisyonunuzu koruyun" dedi.

T24'ün haberine göre, "Koronavirüs'ün en az üç yıl süreceği düşünülmeli" diye konuşan Cumhur Boratav, ciddi bir gevşeme yaşandığını ve sonuçlarının ağır olacağını söyledi. Psikiyatr Dr. Boratav şu ifadeleri kullandı: "Bu kötü bir piyango, size de çıkabilir. Bu nedenle 3 yılı gözden çıkarın, ona göre hazırlığınızı yapın, açılmayın, borçlanmayın, aman ha sakın gevşemeyin, aksine sakının."