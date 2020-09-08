Buket Aydın: Muhalefetin en önemli partisinin Genel Başkanı'na terbiyesizlik edemem, nokta

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri sürecinde Kanal D’de Buket Aydın’ın konuğu olmuştu. Programda, CHP lideri; partisinin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin’i kesinlikle kazanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun seçim iddialarını gülerek karşılayan Buket Aydın, tepki çekmişti.

tv100'de katıldığı programın sunucusu Okan Bayülgen'in "Neden gülüyordunuz?" sorusuna Buket Aydın "Benim CHP'li olmamam, CHP Genel Başkanı'na saygısızlık edebileceğim anlamına gelmez. Diyelim ki Buket Aydın, AK Partili..." yanıtı verdi. Bu sözlerin üzerine araya giren Bayülgen bu kez "AK Partili misiniz?" diye sordu. Aydın, "Ben apolitik olmayı tercih ediyorum. Ben gazeteci olarak herhangi bir partili olamam. Buket Aydın, AK Partili olduğu için güldü diyorlar ya, ben AK Partili olsam da muhalefet partisi Genel Başkanı'na saygısızlık edemem, nokta..."

Buket Aydın: Muhalefetin en önemli partisinin Genel Başkanı'na terbiyesizlik edemem, noktahttps://t.co/oRxGd52KaU pic.twitter.com/NDiU1VlmSl — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 9, 2020

Aydın, Bayülgen'in "Kanal D Ana Haber'den ayrılmanla ilgili istifa değil kovuldu haberleri çıktı. Kanal D'den neden istifa ettin?" sorusuna yanıt verdi.

Aydın, "Koronavirüs sürecinde içime dönme imkanı buldum ve baktım ki benim başarı olarak adlandırdığım şey aslında beni mutsuzluğa sürüklemiş durumda, bir türlü tatmin olamıyorum. Kimseye yaranamıyorum, sürekli üzülüyorum. Herkes benim çok hırslı olduğumu düşünüyor. Hırslı bir insan o koltuğu canı pahasına bırakmaz. Ben bu sektörde kimlerinden hangi koltukları bırakmamak için neler yaptığını çok iyi biliyorum" yanıtını verdi.

Buket Aydın, 'Hiç mobbing'e uğradınız mı?' sorusuna da yanıt vererek "Çok büyük olmayan bir yaşta, çok önemli bir koltuğa oturmuş kadın olarak da bunun acısını ta içimde hissetmiş bir insanım. Kamuoyunun gözü önünde mobbing'e uğradım ben" yanıtını verdi.