Sabah koronavirüs testi yaptırdı, akşam ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, yalnız yaşayan arkadaşı Halil Cengiz'e yemek getiren Elvan Sürmelioğlu (36), kapıyı çalmasına ve telefonla sürekli aramasına rağmen cevap alamadı. Sürmelioğlu'nun telefon sesinin içeriden geldiğini duymasıyla, dış kapıyı zorlayarak açıp içeri girdi. Arkadaşını mutfakta yerde hareketsiz bulan Sürmelioğlu, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cengiz'in, hayatını kaybettiği belirlendi. Cengiz'in cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Halil Cengiz'in yüksek tansiyon hastası olduğu ve sabah saatlerinde arkadaşıyla beraber hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdığı öğrenildi. Cengiz'in yaptırdığı testin sonucunun henüz çıkmadığı belirlendi.

'Babasını da iki hafta önce kaybetmiş'

Yüksek tansiyon ya da koronavirüsten hayatını kaybettiği değerlendirilen Cengiz'in iki hafta önce de babasını kaybettiği öğrenildi.