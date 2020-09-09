İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır’ın otopsi raporu: Tırnağından erkek DNA'sı çıktı

Ankara’da intihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır’ın otopsi raporunda tırnakta erkek DNA’sı çıktı. Çakır’ın avukatları, Ümit Can Uygun’un tutuklanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 Haziran’da intihar ettiği öne sürülen Aleyna Çakır (Sema Esen) isimli genç kadının ölümüne ilişkin Ankara Adli Tıp Kurum Başkanlığı tarafından hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı. Esen ailesinin bir televizyon programında yaptığı açıklamaların ardından ortaya çıkan raporun, 30 Haziran’da hazırlandığı öğrenildi.

Vajinada sperm tespit edildi

Raporun detaylarında Esen’in vajinal sürüntü örneğinde az sayıda sperm hücresi görüldüğü, idrarda Prostat Spesifik Antijen (PSA) tespitleri yer aldı. Vajinal sürüntü örneğinde en az birisi erkek genotipe sahip, birden fazla şahsa ait olabilecek karışım DNA profili tespit edildiği belirtildi. Raporda, sağ ele ait 3 numara olarak numaralandırılan tırnak parçasından birbirleri ile uyumlu Y-STR DNA profillerinin tespit edildiği (Y-STR DNA profillerinin, babadan oğula Y kromozomu üzerinden aktarıldığı ve Y kromozomunun mutasyona uğraması dışında aynı soy ağacına dahil erkek bireylerde birbirleri ile aynı olduğu bilinmektedir) ifadeleri yer aldı.

Ankara Adli Tıp Kurumu, kesin ölüm sebebi hakkında kanaate varılmadığı gerekçesiyle dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

Başsavcılığa başvuru

Raporun dosyaya sunulmasının ardından dava avukatları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. Yapılan başvuruda, intihar ettiği öne sürülen Esen’in erkek arkadaşı olan ve sonrasında şiddet uyguladığı belirtilen Ümit Can Uygun’nun şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmesini, cinsel saldırı, kasten öldürme ve intihara yönlendirme suçlarına ilişkin ek ifadesinin alınması talep edildi.

Uygun’un tutuklanmasının da talep edildiği başvuruda, Uygun’dan örnek alınarak biyolojik unsurların karşılaştırılması için soruşturmanın genişletilmesi istendi.