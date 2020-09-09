Gazeteci Müyesser Yıldız hakkında 'tutukluluğa devam' kararı

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, tutukluğunun üçüncü ayında yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, avukatın duruşmaya katılmasını beklemeden Yıldız'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Yıldız ifadesinde, ''Yazmış olduğum yazılar nedeniyle suçlanıyorum. Dosyada kısıtlılık olduğu için neyle suçlandığımı bilmiyorum. Ben gazetecilik faaliyeti dışında herhangi bir suç işlemedim'' dedi.
Mahkeme 'kuvvetli suç şüphesi' gerekçesiyle Müyesser Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Gazeteci Müyesser Yıldız hakkında 'tutukluluğa devam' kararıhttps://t.co/FTAXsZD6Xc pic.twitter.com/9txLVMrbzM— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 9, 2020
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