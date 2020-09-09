'Sağlık Bakanlığı görevlisiyiz' diyerek dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Kırşehir'de kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp evlere "Dezenfekte çalışması yapmaya geldik" diye girmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Yelek köyünde vatandaşın jandarma birimlerine yaptığı ihbar sonrası ortaya çıkan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Köy halkı ile görüşen ve şahıslar üzerinde detaylı inceleme başlatan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, şüpheli A.A., M.K., A.A.,D.D. VE B.D.'ye ulaştı. İddialar üzerine ifadeleri alınan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.

Dolandırıcılık ve küçük yaşta çocuğu suça azmettirmek suçlarını işledikleri nedeniyle şüphelilerden A.A., M.K., A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşı küçük olan D.D., adlı çocuk sevgi evlerine gönderildi. B.D. adlı şüpheli ise adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin Kırşehir'e Şanlıurfa'dan geldikleri bilgisine ulaşıldı.