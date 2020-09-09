Bombalı saldırı hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı

Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 şüpheli, MİT ve jandarma ortak operasyonuyla Mardin'de yakalandı.

Suriye'den patlayıcılarla ülkeye geçiş yapan ve büyük şehirlerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 Suriye uyruklu şüpheli ile bunlara yardım eden 1 kişi yakalandı.

jandarma ve MİT’in müşterek yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda bombalı eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 şüpheli,15 kilo patlayıcıyla birlikte ele geçirildi ve patlayıcıların güvenli bir bölgede imha edildiği öğrenildi.