Hatay'daki orman yangını beşinci gününde kontrol altında

Hatay'ın Samandağı ilçesinde geçen hafta cumartesi günü saat 10.40 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Antakya ilçesine sıçrayan orman yangını beşinci günde kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarını bölgeden koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an itibarıyla çok ufak tüterlerin bulunduğunu, sahanın 3-4 gün daha kesinlikle terk edilmeyeceğini ve izleneceğini belirtti.

Yangının 93 saat sonunda tamamen kontrol altına alındığını vurgulayan Pakdemirli, "Belli yerlerde çıkması veya parlaması muhtemel yerlerde de araçlarımız mevcut. Güney kısmında ikinci bir çemberimiz de var diyebiliriz. Aslında, yangın seyri bizim tarafımızdan bilinmekle beraber etrafını çevirmeden teknik olarak kontrol altında demedik. Demek de istemedik. Bu anlamda biraz da bu sabah saatlerini beklemiş olduk" diye konuştu.