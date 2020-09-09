Selvi: Seçim barajının düşürülmesi, yüzde 1 oy alan partilerin dahi Meclis’te temsili yönünde çalışmalar yapılıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iktidarın Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nda köklü değişikliklere hazırlandığını belirterek "Seçim barajının düşürülmesi, yüzde 1 oy alan partilerin dahi Meclis’te temsili yönünde çalışmalar yapılıyor. Seçim sistemi en çok ittifakları etkileyecek" bilgisini verdi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Erken seçim mi, yoksa 2023 mü?' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Muhalefetin bir kısmında 2021’de seçim olacakmış gibi bir hava var. Cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayanlar, erken seçim ihtimaline hazırlıksız yakalanmamak istiyorlar" diye başladı.

Selvi, şöyle devam etti:

"O nedenle hem siyasette hem medyada hazırlıklara başladılar. Türkiye’de erken seçim denilince ilk akla gelen isim olan MHP lideri Bahçeli de seçimlerin 2023’te yapılacağını açıkladı. Muhalefet liderleri arasında, ‘Erdoğan erken seçime gitmez. 2023’e kadar ülkeyi yönetir’ düşüncesinde olanlar da var.

1 Ekim’de Meclis’in açılışından sonra erken seçim tartışmalarını daha sık yapacağız. Çünkü iktidar Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nda köklü değişikliklere hazırlanıyor. Seçim barajının düşürülmesi, yüzde 1 oy alan partilerin dahi Meclis’te temsili yönünde çalışmalar yapılıyor. Seçim sistemi en çok ittifakları etkileyecek. Şimdilik bununla yetinelim. Ama eğer seçim yasası 2021 yılında değişirse, bu aynı zamanda seçimlerin 2021 yılında yapılmayacağı anlamını taşıyor. Çünkü Anayasa’nın 67. maddesinde ’Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz’ deniliyor.

Kılıçdaroğlu'nun planları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener seçimlerin 2023’te yapılacağı kanaatinde. Kılıçdaroğlu, 2023’e giderken ‘millet ittifakı’nı genişletme çabası içinde. Dün parti meclisi toplantısında yaptığı konuşmada bunun formülünü de verdi, ’Dostlarımızla birlikte yapacağız’ dedi. Kılıçdaroğlu’nun dostları Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül’ü düşündüğü biliniyor. Şu ana kadar ’Yok’ demedi. Ancak CHP tabanı Gül’e karşı. Onların gönlünde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yatıyor. Kılıçdaroğlu’nun CHP’de kendisine rakip olmasını istemediği için Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına sıcak bakmadığı söyleniyor. Abdullah Gül ise onun rakibi değil.

Hatta önemli bir isim, ’İmamoğlu’nu istemez ama Mansur Yavaş’ı bile düşünebilir. Çünkü onun CHP’ye yönelik bir iddiası yok’ dedi. Seçimi kazanamamasına rağmen Muharrem İnce bile Cumhurbaşkanı adaylığından aldığı güçle, Kılıçdaroğlu’na ’Sen çekil, onursal başkan ol. Partinin başına ben geçeyim’ demedi mi?

Akşener'in rolü

Kılıçdaroğlu’nun göz ardı etmemesi gereken biri var. O da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Bahçeli ve Erdoğan’ın ’Evine dön’ çağrısı ile iyice eli güçlenen Akşener’in ’Evet’ demediği bir ismin ortak aday gösterilmesi imkânı yoktur. Akşener, ’Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin önünü tıkamam’ dedi. Ama bu kendisine sunulan her formülü kabul edeceği anlamına gelmiyor. Tam aksine, ortak aday olma ya da istediği ismi aday gösterme konusunda eli güçlendi.

Üçüncü ittifak

Seçim yasasında yapılacak olan değişiklikleri görmeden 2023 hesapları yapmanın eksik olacağı kanaatindeyim. Yeni seçim sistemini gördükten sonra yapılacak değerlendirmelerin daha sağlıklı olacağı inancındayım. Çünkü yeni bir seçim sistemi geliyor. Yeni sisteme göre üçüncü ittifak neden olmasın?"