Prof. Ceyhan: Salgında yükseliş Ankara'yla sınırlı kalmayacak, 'Sorunsuz' denen illerde de yoğunlaşma göreceğiz

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak "Bugün Ankara'yı konuşuyoruz ama bir kaç hafta içinde İstanbul'da da İzmir'de de durumun kötüye gittiğini göreceğiz. İller arası dolaşım kısıtlanmalı, mesailer dönüşümlü yapılmalı" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iller arası dolaşıma engel olunmadığı ve test sayısı artırılmadığı sürece koronavirüs ile mücadele konusunda sonuç alınamayacağını söyledi.

“Ankara’dan hep söz ediyoruz ancak salgında yükseliş sadece orayla sınırlı kalmayacak. Bugün sorunsuz olduğu söylenen iller, İstanbul, İzmir… Buralarda da birkaç hafta içerisinde yoğunlaşma göreceğiz” diyen Ceyhan, normalleşme süreci ile birlikte aşırı bir rahatlama yaşandığını söyledi. Benzer bir durumun Avrupa ülkelerinde de görüldüğünü belirten Ceyhan, “Toplu taşımada ayakta yolcu almayı yasaklıyoruz ama işine yetişmeye çalışan insan ne olacak? Acilen dönüşümlü mesaiye geçilmeli” ifadesini kullandı.

Mehmet Ceyhan etkili bir çözüm için iller arasındaki dolaşıma kısıtlama getirilmesi gerektiğini de söyledi. Bir diğer önemli noktanın da test sayısı olduğunu belirten Prof. Ceyhan, Habertürk TV yayınında yaptığı açıklamada, “Test sayısında dünyada 67. sıradayız. Bu çok yetersiz. Üstelik bunların önemli bir bölümünün de futbol takımlarına, organize iş merkezlerinde yapıldığını biliyoruz” diye konuştu.

Salgındaki yoğunluğun artışının tatil, politika, düğün gibi gerekçelerle düzenlenen kalabalık etkinlikler nedeniyle yaşandığını belirten Ceyhan, bu şekilde nüfus dolaşımı devam ettiği sürece salgın konusunda başarı sağlanmasının beklenmemesi gerektiğini belirtti.