AK Partili Çelik'ten 9 Eylül mesajı: Doğu Akdeniz'de menfaatlerimize göz dikenler, İzmir'deki kararlılığı iyi görsün

AK Partili Çelik, Twitter hesabından, "Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun" paylaşımında bulundu.
"İstiklal mücadelemizin Gazi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı’mızın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz" diyen Çelik, "Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. Türkiye büyük bir devlet olarak dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır" ifadesini kullandı.
2) Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası’ndan provokasyon yapanlar bugün #İzmir’deki irade ve kararlılığı iyi görsünler.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 9, 2020
Türkiye büyük bir devlet olarak dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır.
#9Eylül
'Bugün kararlılık mesajımızı İzmir'den veriyoruz'
Çelik, şartların ve imkanların değiştiğini ama 9 Eylül ruhunun değişmeyeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:
3) Şartlar ve imkanlar değişir ama #9Eylül ruhu değişmez.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 9, 2020
Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız.
Bugün kararlılık mesajımızın #İzmir’den veriyoruz.
"Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız. Bugün kararlılık mesajımızı İzmir'den veriyoruz. Bölge barışının teminatı büyük bir devlet olarak hukuk ve hakkaniyet isteyenlerin en büyük müttefikiyiz. İyi komşuluk ilişkileri isteyenler için sarsılmaz bir dostuz. Aksini düşünenlerin yapacağı her hesap yanlış hesap olacaktır."
4) Bölge barışının teminatı büyük bir devlet olarak hukuk ve hakkaniyet isteyenlerin en büyük müttefikiyiz. İyi komşuluk ilişkileri isteyenler için sarsılmaz bir dostuz. Aksini düşünenlerin yapacağı her hesap yanlış hesap olacaktır. #9Eylül— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 9, 2020
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